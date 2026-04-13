Abluka kararı piyasaları sarstı: Petrol ve gaz fiyatları sert sıçradı

Petrol fiyatları, hafta sonu Washington ile Tahran arasında yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alma kararıyla hızlı yükseldi.

Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık 104 dolara kadar çıkarak yüzde 9,1'e varan yükseliş kaydetti. Avrupa'da doğal gaz vadeli işlemleri ise gün içinde yaklaşık yüzde 18 sıçradı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran limanlarına giriş ve çıkış yapan tüm gemileri kapsayan ablukanın pazartesi günü New York saatiyle 10.00 itibarıyla devreye alınacağını duyurdu.

Arz endişesi piyasaları baskılıyor

Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle küresel enerji piyasalarında arz yönlü riskler artarken, yükselen fiyatların enflasyonu tetikleyebileceği ve ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği değerlendiriliyor. Fiziksel arzın daralma ihtimaliyle birlikte rafineriler ve yatırımcılar, hızlı teslim edilebilecek ham petrol kargolarına yöneldi.

ABD'den sert mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada alınan kararın etkili olacağını belirtirken, daha önce Tahran'dan gelebilecek olası bir karşılığa misillemeyle yanıt verileceğini ifade etmişti. The Wall Street Journal'ın haberine göre, Washington yönetimi abluka adımının yanı sıra sınırlı saldırı seçeneğini de gündemde tutuyor.

Hürmüz Boğazı'nda fiili daralma

Basra Körfezi'ni küresel pazarlara bağlayan Hürmüz Boğazı, şubat sonlarında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından fiilen daralmıştı. İran yönetimi, bazı gemilerden ücret talep ederek ve geçişleri azaltarak bu hattaki kontrolünü artırdı.

Tanker izleme verilerine göre İran, mart ayında da Basra Körfezi üzerinden ham petrol sevkiyatını sürdürdü. En büyük alıcı Çin olurken, gönderimlerin bir önceki aya kıyasla gerilediği kaydedildi.

Kızıldeniz hattı da risk altında

Uzmanlar, İran'ın ihracatının tehlikeye girmesi durumunda Yemen'deki Husileri Bab el-Mendeb Boğazı'ndan geçen gemilere yönlendirebileceğini belirtiyor. Mart sonunda çatışmalara dahil olan Husilerin deniz taşımacılığını aksatma kapasitesine sahip olduğu ifade ediliyor.