Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (16 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları)

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

Sektör kaynaklarına göre, 17 Temmuz Cuma gününden itibaren motorinin litre fiyatına 3,90 TL, benzinin litre fiyatına ise yaklaşık 1 TL zam yapılması bekleniyor. Artışın pompa fiyatlarına gece yarısından itibaren yansıması öngörülüyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 64.51 TL

Motorin: 69.96 TL

LPG: 31.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 64.35 TL

Motorin: 69.80 TL

LPG: 30.59 TL

Ankara:

Benzin: 65.46 TL

Motorin: 71.07 TL

LPG: 31.29 TL

İzmir:

Benzin: 65.75 TL

Motorin: 71.34 TL

LPG: 31.19 TL