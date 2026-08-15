Bakan Bayraktar'dan petrol müjdesi: Gabar'ı 2-3'e katlayabilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin son 25 yılda enerji ve madencilik alanında önemli bir dönüşüm yaşadığını belirterek, elektrik kurulu gücünün 32 bin megavattan 126 bin megavata yükseldiğini söyledi. Bayraktar, Diyarbakır'da yürütülen petrol arama çalışmalarında başarılı olunması halinde Gabar'dan daha büyük bir üretime ulaşılabileceğini ifade etti.

AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, program öncesinde televizyon kanallarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin son 25 yılda enerji ve madencilik alanında attığı adımları değerlendiren Bayraktar, şunları söyledi:

"Türkiye, çeyrek asırda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde neredeyse bir asırlık iş yaptı. Rakamlar bize bunu söylüyor, Türkiye elektrikte kurulu gücünü 4 kat artırmış, 32 bin megavattan 126 bin megavata gelmiş durumda. Elektrikte 24 yılda yaklaşık 95 bin megavat yeni kurulu gücü hayata geçirdik. Bu, İtalya büyüklüğünde bir kurulu güce tekabül ediyor ve Fransa ile Almanya'dan sonra Avrupa'nın üçüncü büyük kurulu güce, tüketimine ve üretimine sahip elektrikte ülkesi konumuna geldik. Türkiye'de petrol üretimimiz 3 katına, doğal gaz üretimimiz 9 katına, maden ihracatımız 10 katına çıkmış durumda."

"Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak"

Önlerinde yeni hedeflerin bulunduğunu dile getiren Bayraktar, Türkiye Yüzyılı vizyonuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"O da Türkiye Yüzyılı vizyonu. Yeni yüzyıla Türkiye'yi hazırlıyoruz. Türkiye'yi ekonominin bütün alanlarında, ulaştırmadan tarıma, sanayiye, binalarımıza kadar kökten değiştirecek adımlar atacağız. Temel bir hedefimiz var: Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak. Bu, bizim adeta Kızılelma'mız."

Doğal gaz 81 ile ulaştı

Türkiye'nin doğal gaz altyapısındaki gelişmelere de değinen Bayraktar, 2002 yılında 5 ilde kullanılan doğal gazın bugün 81 ile ulaştığını belirtti. Bayraktar, bu yıl Türkiye'de bininci yerleşim yerine doğal gaz ulaştırılacağını söyledi.

Karadeniz'deki yerli doğal gaz üretimine ilişkin hedefleri de paylaşan Bayraktar, üretimin bu yıl iki katına, 2028'de ise dört katına çıkarılacağını belirtti.

"17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını 2028'de kendi gazımızla Karadeniz'den karşılayacağız."

Gabar'da günlük üretim 83 bin varili geçti

Gabar'daki petrol üretimine ilişkin de bilgi veren Bayraktar, bölgedeki çalışmaların ekonomik aktivite ve istihdama katkısına dikkat çekti.

"Gabar, Terörsüz Türkiye'nin adeta küçük bir kesiti, küçük bir fragmanını gördüğümüz bir proje. Milyonlarca yıldır toprak altında olan petrol, bölgenin terörden temizlenmesiyle beraber çok büyük bir ekonomik aktiviteye, istihdama, kalkınmaya ve ülkemizin enerji ithalatının düşmesine çok önemli bir katkı sağlıyor. Bugün günde 83 bin varil üretimi geçmiş durumdayız. Her gün Gabar'dan yeni rekor geliyor. Bugün o dağlarda 3 bin 500'ün üzerinde insan çalışıyor. Çoğunluğu o bölgenin çocukları, gençleri... İnanıyorum ki terörsüz bölgeyle ve Terörsüz Türkiye'yle beraber ülkemizin önündeki çok büyük ekonomik potansiyel açılmış olacak ve inşallah 86 milyon ve tüm bölgemiz bundan istifade edecek."

Suudi Arabistan ile hedef 5 bin megavat

Suudi Arabistan'ın Türkiye'de gerçekleştirmesi planlanan yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin konuşan Bayraktar, daha önce 2 bin megavatlık proje için anlaşmaya varıldığını hatırlatarak, "Antalya'daki Birleşmiş Milletler İklim Konferansı marjında bir 3 bin megavatlık anlaşma ile bunu 5 bin megavata çıkaracağız" dedi.

Hürmüz krizi enerji yollarını yeniden gündeme getirdi

Hürmüz krizindeki belirsizliğin sürdüğünü belirten Bayraktar, yaşanan gelişmelerin enerji güzergahlarının çeşitlendirilmesine yönelik projeler açısından yeni fırsatlar doğurabileceğini söyledi.

"Bu kriz, aslında bütün bölge ve dünya için önemli bir fırsatı da barındırıyor. Türkiye'nin yıllardır söylediği enerji yollarında çeşitliliğe gitme, bunlarda değişiklik yapmayla alakalı projelere belki bu dönemde hayatiyet kazandırma şansımız olabilir."

Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi'nin Türkiye ziyareti sırasında Irak petrolünün önemli bölümünün Türkiye ve Ceyhan üzerinden dünya piyasalarına ulaştırılması konusunun ele alındığını aktaran Bayraktar, bölgedeki farklı enerji güzergahlarının da gündemde olduğunu belirtti.

"Aslında çok uzun zamandır konuştuğumuz bir proje, ama artık herkes için bu bir zaruret haline gelmiş durumda. Önümüzdeki süreçte Katar gazının belki Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye üzerinden Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya veya Irak üzerinden yine Kalkınma Yolu'nun devamında Türkiye'ye gelmesi, Kuveyt petrolünün Türkiye'ye gelmesi, bütün bunlar şu anda daha net bir şekilde masada. Ben inanıyorum ki bu kriz böyle fırsatlara kapı aralayabilir. Hem Türkiye için hem de bütün bölge için, dünya piyasaları için de daha dengeli ve önümüzde oluşacak krizlere karşı daha hazır bir hale gelmiş oluruz."

Diyarbakır'da Gabar'dan daha büyük potansiyel

Diyarbakır'daki petrol arama faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Bayraktar, bölgede ankonvansiyonel üretim yöntemiyle çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

"Eğer başarılı olursak Gabar'dan daha büyük bir üretim gelebilir burada. Geleneksel olmayan yöntemle üretimde başarılı olursak Diyarbakır'da yüzlerce kuyu açacağız. Dolayısıyla burada bu konuda teknik anlamda iyi olan şirketlerle ortaklık kurduk. Yaklaşık 600 kilometrekarelik alanda bu çalışmayı dört sahada yürütüyoruz, ama bölgedeki potansiyel 7 bin 200 kilometrekarelik alan. Belki Gabar'ı 2-3'e katlayabilecek potansiyeli var."

Oruç Reis Pakistan'a gidiyor

Türkiye'nin yurt dışındaki enerji arama çalışmalarına da değinen Bayraktar, Pakistan'da hem kara hem de deniz sahalarında petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri yürütüldüğünü ifade etti.