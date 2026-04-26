Benzin ve motorine zam geliyor! Mazota zam geldi mi, gelecek mi? Benzin fiyatları artacak mı? Akaryakıta zam var mı?

Petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam ediyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, pazartesi gününden itibaren motorin ve benzine zam yapılması bekleniyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte motorinin litre fiyatına 2,28 TL, benzinin litre fiyatına ise 95 kuruş artış öngörülüyor. Zam sonrası özellikle büyük şehirlerde fiyatların belirgin şekilde yükseleceği ifade ediliyor.

Buna göre motorin fiyatının İstanbul'da yaklaşık 71,61 TL, Ankara'da 72,73 TL, İzmir'de ise 73,01 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Benzinin litre fiyatının ise İstanbul'da 63,71 TL, Ankara'da 64,66 TL, İzmir'de 64,95 TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

Orta Doğu gerilimi petrolü yukarı taşıdı

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim, petrol arzına yönelik riskleri artırırken küresel fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Brent petrolün 105,33 dolar seviyelerinde işlem görmesi, iç piyasada akaryakıt fiyatlarının da yükselmesine neden oluyor.

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki oynaklığın sürmesi halinde önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni ayarlamaların da gündeme gelebileceğine işaret ediyor.

26 Nisan 2026 güncel akaryakıt fiyatları

Zam öncesi mevcut fiyatlar ise şöyle:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 62,76 TL

Motorin: 69,35 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 62,62 TL

Motorin: 69,21 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara

Benzin: 63,73 TL

Motorin: 70,47 TL

LPG: 34,87 TL

İzmir

Benzin: 64,01 TL

Motorin: 70,75 TL

LPG: 34,79 TL