Hürmüz gerilimi büyüyor: Japonya 20 günlük petrolü piyasaya sürüyor

Japonya hükümetinin, enerji piyasalarındaki belirsizlikler nedeniyle stratejik petrol rezervlerinden satışa başlayacağı bildirildi. Kyodo News'un, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, 1 Mayıs'tan itibaren rezervlerden 20 günlük petrolün piyasaya sunulması planlanıyor.

Bu kapsamda yaklaşık 5,8 milyon kilolitre, yani 3,4 milyar dolar değerindeki petrolün piyasaya verileceği belirtildi. Söz konusu adımın, Hürmüz Boğazı'nın geleceğine ilişkin belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle atıldığı ifade ediliyor.

Hürmüz belirsizliği etkili oldu

ABD ile İran arasında sağlanan ateşkese rağmen, küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılıp açılmayacağına dair soru işaretleri sürüyor. Bu durum, Japonya'nın enerji güvenliğini korumaya yönelik önlemlerini artırmasına neden oldu.

Japonya daha önce mart ayında da Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle rezervlerinden 50 günlük petrolü piyasaya sunmuştu.

Bölgede gerilim sürüyor

Bölgede tansiyon, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatmasıyla yükselmişti. Söz konusu gelişmenin ardından petrol fiyatlarında savaş öncesine kıyasla yüzde 65'e varan artışlar görülmüştü.

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkesin ardından yürütülen diplomatik temaslardan sonuç alınamaması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a yönelik deniz ablukası kararı almıştı. Bu kapsamda Hürmüz Boğazı'ndan geçen İran bağlantılı gemilere müdahale edilmeye başlanmıştı.

Geçişler yeniden kısıtlandı

İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanmasının ardından Hürmüz Boğazı'nı belirli koşullar altında ticari gemilere açtığını duyurmuştu. Ancak ABD'nin deniz ablukasını sürdürmesi üzerine Tahran yönetimi, boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıkladı.

Bu süreçte ABD'nin Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere müdahale ettiği, İran'ın ise Hürmüz Boğazı çevresinde İsrail bağlantılı olduğu öne sürülen bazı gemilere el koyduğu bildirildi.