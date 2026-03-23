LNG piyasasında sert düşüş: Sevkiyatlar 6 ayın dibinde
Küresel LNG piyasasında mart ayında sevkiyatlar sert gerileyerek son altı ayın en düşük seviyesine indi. Kpler verilerine göre, 10 günlük ortalama sevkiyatlar yüzde 20 düşüşle 1,1 milyon tona geriledi. Düşüşün büyük bölümü Katar kaynaklı olurken, Hürmüz Boğazı’ndaki riskler ve İran'daki çatışmalar LNG akışını sekteye uğrattı. Ras Laffan tesisinde meydana gelen hasarın üretimi uzun süre etkilemesi beklenirken, küresel arzın yaklaşık beşte birinin risk altına girmesi enerji piyasalarında endişeleri artırdı.
Yüzde 20 azaldı
Bloomberg'in Kpler gemi takip verilerine dayandırdığı analize göre, LNG sevkiyatlarının 10 günlük ortalaması ay başına kıyasla yüzde 20 azalarak 1,1 milyon tona düştü. Bu rakam, Eylül ayından bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak öne çıktı.
Düşüşün merkezinde Katar var
Sevkiyatlardaki gerilemenin büyük bölümünün Katar'dan kaynaklandığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise daha sınırlı bir etki yaptığı belirtildi. Her iki ülkenin de Asya ve Avrupa'ya LNG sevkiyatı için Hürmüz Boğazı'nı kullanmak zorunda olması, bölgedeki riskleri artırıyor.
İran'da yaşanan savaşın bölgesel bir çatışmaya dönüşmesi, LNG taşımacılığını doğrudan etkileyerek akışın önemli ölçüde aksamasına yol açtı.
Ras Laffan tesisinde hasar
Dünyanın en büyük LNG ihracat tesisi olan Ras Laffan'ın, ay başında İran saldırıları nedeniyle kapatıldığı bildirildi. Geçen hafta tesise yönelik yeni bir saldırının ise iki üretim hattında ciddi hasara yol açtığı ve bu hatların onarımının yıllar sürebileceği ifade ediliyor.
Küresel arz baskı altında
Son bir yılda ABD ve Kanada'daki yeni projelerle artış eğilimine giren küresel LNG üretimi, Katar'daki kayıplar ve Hürmüz Boğazı'ndaki fiili kapanma nedeniyle ciddi baskı altına girdi. Söz konusu gelişmelerin, küresel arzın yaklaşık beşte birini riske attığı değerlendiriliyor.