LNG piyasasında sert düşüş: Sevkiyatlar 6 ayın dibinde

Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) piyasasında mart ayında dikkat çeken bir daralma yaşandı. Sevkiyatlar son altı ayın en düşük seviyesine gerilerken, düşüşte Orta Doğu'daki gelişmeler belirleyici oldu.

Yüzde 20 azaldı

Bloomberg'in Kpler gemi takip verilerine dayandırdığı analize göre, LNG sevkiyatlarının 10 günlük ortalaması ay başına kıyasla yüzde 20 azalarak 1,1 milyon tona düştü. Bu rakam, Eylül ayından bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak öne çıktı.

Düşüşün merkezinde Katar var

Sevkiyatlardaki gerilemenin büyük bölümünün Katar'dan kaynaklandığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise daha sınırlı bir etki yaptığı belirtildi. Her iki ülkenin de Asya ve Avrupa'ya LNG sevkiyatı için Hürmüz Boğazı'nı kullanmak zorunda olması, bölgedeki riskleri artırıyor.

İran'da yaşanan savaşın bölgesel bir çatışmaya dönüşmesi, LNG taşımacılığını doğrudan etkileyerek akışın önemli ölçüde aksamasına yol açtı.

Ras Laffan tesisinde hasar

Dünyanın en büyük LNG ihracat tesisi olan Ras Laffan'ın, ay başında İran saldırıları nedeniyle kapatıldığı bildirildi. Geçen hafta tesise yönelik yeni bir saldırının ise iki üretim hattında ciddi hasara yol açtığı ve bu hatların onarımının yıllar sürebileceği ifade ediliyor.

Küresel arz baskı altında

Son bir yılda ABD ve Kanada'daki yeni projelerle artış eğilimine giren küresel LNG üretimi, Katar'daki kayıplar ve Hürmüz Boğazı'ndaki fiili kapanma nedeniyle ciddi baskı altına girdi. Söz konusu gelişmelerin, küresel arzın yaklaşık beşte birini riske attığı değerlendiriliyor.