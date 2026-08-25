Petrolde tansiyon düşmüyor: Piyasa yeni gelişmelere kilitlendi

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Petrol fiyatları, ABD’nin İran’a karşı devreye aldığı daha sert ikincil yaptırımların olası sonuçları değerlendirilirken, önceki seansta yüzde 2’yi aşan kayıpların ardından salı günü yatay bir görünüm sergiledi.

Brent petrolün varil fiyatı 9 sent azalarak 92,16 dolara gerilerken, ABD tipi ham petrol (WTI) 1 sent yükselişle 85,02 dolardan işlem gördü. Her iki petrol kontratı da pazartesi günü yüzde 2’nin üzerinde değer kaybetmişti.

ABD’den İran’a yaptırım baskısı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, pazartesi günü İran’ın ekonomik kaynaklarını sınırlamayı amaçlayan yaptırımların kapsamının genişletildiğini duyurdu. Yeni düzenlemeyle ülkelerin İran’la ticari bağlarını sonlandırmaları, aksi halde dolar bazlı finans sisteminin dışında kalma riskiyle karşılaşmaları öngörülüyor.

Bessent, yaptırımların hangi ülkeleri kapsayacağı ve ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda ayrıntı paylaşmadı. Ancak ilgili ülkelere yeni kurallara uyum göstermeleri için belirli bir süre verileceğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’a yönelik askeri güç kullanımının seçenekler arasında bulunduğunu belirtse de Washington’ın ekonomik baskıya ağırlık vermesi, Orta Doğu’daki petrol arzına ilişkin kaygıları bir ölçüde hafifletti.

Piyasa askeri müdahale riskini düşük fiyatladı

Analistler, ekonomik yaptırımların petrol arzı bakımından askeri müdahaleye göre daha sınırlı risk taşıyan bir yöntem olarak değerlendirildiğini ifade ediyor. Buna karşın İran’ın petrol tankerlerinin geçişini sekteye uğratabilecek güce sahip olması, fiyatlarda ilave risk priminin korunmasına neden oluyor.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) da salı günü Umman açıklarında seyreden bir petrol tankerinin kimliği belirlenemeyen bir cismin isabet etmesi sonucu kullanılamaz duruma geldiğini açıkladı.

Hürmüz Boğazı’nda gerilim sürüyor

İran, savaş öncesinde küresel petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20’sinin taşındığı Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol iddiasını sürdürüyor. Tahran yönetimi, pazartesi günü boğazdaki geçiş kurallarını ihlal ettiğini öne sürdüğü 45 tankerin listesini yayımladı.

İran, söz konusu gemilere karşı yüklerine el konulmasına kadar uzanabilecek çeşitli tedbirlerin uygulanabileceği uyarısında bulundu.

ABD’nin petrol rezervleri 1982’den beri en düşük seviyede

Diğer taraftan ABD’nin stratejik petrol rezervlerindeki düşüş devam etti. Enerji Bakanlığı verilerine göre Stratejik Petrol Rezervi’nde bulunan ham petrol miktarı geçen hafta yaklaşık 3,7 milyon varil azalarak 289,7 milyon varile geriledi. Bu düşüşle birlikte ABD’nin stratejik petrol rezervleri Kasım 1982’den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.