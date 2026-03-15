Savaş, petrolü 2022 zirvesine taşıdı: Fiyatlar yüzde 40 arttı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan çatışmalar üçüncü haftasına girerken, küresel petrol piyasalarında dalgalanma sürüyor.

Petrol altyapısının risk altında olması ve Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatların durması, küresel arzda ciddi bir kesinti endişesini gündeme getirdi. Uzmanlara göre bu gelişmeler, petrol fiyatlarının haftanın ilk işlem gününde yükselişini sürdürmesine neden olabilir.

Hürmüz Boğazı'ndaki kesinti fiyatları yukarı taşıdı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetimi, küresel petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği kritik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatını durdurdu. Bu gelişme Brent petrol ile ABD Batı Teksas (WTI) ham petrol vadeli işlemlerinde sert yükselişlere yol açtı.

Her iki petrol kontratı da bu ay yüzde 40'tan fazla değer kazanarak 2022'den bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. Piyasalarda artan belirsizlik küresel finans piyasalarında da dalgalanmayı beraberinde getirdi.

Trump'tan yeni saldırı tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Harg Adası'nda bulunan petrol ihracat merkezinin yeni saldırıların hedefi olabileceğini söyledi. Tahran yönetimi ise böyle bir adımın daha güçlü misillemelerle karşılık bulacağını açıkladı.

Washington yönetimi ayrıca Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore ve İngiltere başta olmak üzere çeşitli ülkeleri Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye savaş gemileri göndermeye çağırdı.

Karşılıklı saldırılar tansiyonu yükseltti

ABD güçleri cumartesi günü İran'ın Harg Adası'ndaki askeri hedefleri vurdu. Bu saldırının ardından İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki önemli bir petrol terminaline insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği bildirildi.

JP Morgan'da Natasha Kaneva liderliğindeki analistler yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, "Bu durum çatışmada bir tırmanışa işaret ediyor" dedi.

Analistler ayrıca "Şu ana kadar bölgedeki petrol altyapısı büyük ölçüde zarar görmeden kalmıştı" ifadelerini kullandı.

Körfez'de kritik enerji merkezleri risk altında

Analistlere göre Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Fujairah limanı, Suudi Arabistan'daki Ras Tanura ihracat terminali ve Abqaiq petrol işleme tesisleri Körfez bölgesindeki en kritik ve hassas enerji merkezleri arasında bulunuyor.

Buna karşın Reuters'a konuşan Fujairah merkezli bir sektör kaynağı, limanda petrol yükleme faaliyetlerinin yeniden başladığını söyledi.

Hürmüz Boğazı dışında yer alan Fujairah, BAE'nin başlıca petrol türlerinden Murban ham petrolünün günlük yaklaşık 1 milyon varillik ihracatının çıkış noktası olarak biliniyor. Bu miktar küresel petrol talebinin yaklaşık yüzde 1'ine karşılık geliyor.

Küresel arzda düşüş bekleniyor

Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre sevkiyatlarda yaşanan aksaklıklar nedeniyle mart ayında küresel petrol arzının günlük 8 milyon varil azalması bekleniyor. Aynı dönemde Orta Doğu'daki üreticilerin üretimi en az günlük 10 milyon varil düşürdüğü ifade ediliyor.

Fiyatlardaki hızlı yükselişi sınırlamak amacıyla IEA geçen hafta üye ülkelerin stratejik rezervlerinden toplam 400 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya vardı. Japonya'nın da pazartesi günü rezervlerinden petrol salımına başlaması planlanıyor.

Ateşkes ihtimali zayıf

Öte yandan konuya yakın üç kaynağa göre Trump yönetimi, Orta Doğulu müttefiklerin diplomatik görüşmeler başlatma girişimlerini geri çevirdi. İran ise ABD ve İsrail saldırıları sona ermeden ateşkesi kabul etmeyeceğini duyurdu.

Bu gelişmeler, çatışmanın kısa vadede sona ermesine yönelik beklentilerin zayıf kalmasına neden oluyor.