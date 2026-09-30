Savaş sürerken petrolde şaşırtan gelişme: Neredeyse tamamen geri döndü

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Orta Doğu'da savaşın enerji sevkiyatları üzerindeki baskısı sürerken, petrol akışında toparlanma yaşandı. JPMorgan ve Goldman Sachs'ın değerlendirmeleri, bölgedeki ham petrol sevkiyatları ile Basra Körfezi'nden yapılan ihracatın savaş öncesindeki seviyelere yaklaştığını gösterdi.

JPMorgan verilerine göre Orta Doğu'daki ham petrol sevkiyatları günlük 17,5 milyon varile çıkarak savaş öncesi seviyenin yüzde 98'ine ulaştı. Dizel ve benzin gibi rafine ürünlerde ise toparlanma daha sınırlı kaldı. Günlük 3 milyon varillik akış, savaş öncesinin yüzde 58'ine karşılık geldi.

Son beş günün 10 günlük ortalaması dikkate alındığında, bölgedeki genel petrol akışı 2025 seviyelerinin yüzde 89'una yükseldi.

Hürmüz'deki akış yeniden zirveye yaklaştı

Toparlanmanın öne çıktığı noktalardan biri de Hürmüz Boğazı oldu. JPMorgan, boğazdan geçen petrol miktarının haziran sonunda görülen günlük yaklaşık 13 milyon varillik zirveye neredeyse yeniden ulaştığını belirtti.

Banka, Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği bu yükselişin, nakliye riskleri devam etmesine rağmen petrol sektörünün operasyonlarını sürdürme kapasitesinin güçlendiğine işaret ettiğini değerlendirdi.

Basra Körfezi'nden ihracat bir ayda iki katına çıktı

Goldman Sachs'a göre Basra Körfezi'nden gerçekleştirilen petrol ihracatı, "gölge ihracatlar" dahil olmak üzere eylül ayında iki katına çıkarak 2025 yılı ortalamasına geri döndü.

Bu toparlanmada en büyük katkıyı yine Suudi Arabistan sağladı. Ülkenin petrol ihracatı eylül ayındaki yükselişle 2025 yılı ortalamasının üzerine çıktı.

Bölge genelindeki iyileşmeye karşın İran'da ise farklı bir tablo görüldü. Goldman Sachs, İran'ın eylül ayında deniz yoluyla ham petrol ihracatı gerçekleştirmediğini belirtti.