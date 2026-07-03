Şehirde benzin bitti: Satışlar resmen durduruldu

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Rusya'nın Novorossiysk kentinde akaryakıt tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle benzin satışının durduğu bildirildi.

Novorossiysk Belediyesinden yapılan açıklamada, kentteki akaryakıt istasyonlarında benzinin tükendiği, motorinin ise yalnızca 8 istasyonda sınırlı miktarda bulunduğu belirtildi.

Yakıt sadece akaryakıt kartıyla veriliyor

Belediye açıklamasında, araçlara yalnızca akaryakıt kartı kullanılarak yakıt temin edilebildiği ifade edildi. Bu uygulamadan ise sadece şirket araçlarının yararlanabildiği kaydedildi.

Rafinerilere yönelik saldırılar etkili oldu

Yakıt sıkıntısının, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırıların ardından daha da belirgin hale geldiği değerlendiriliyor.

Söz konusu saldırılar nedeniyle çok sayıda rafinerinin bakım sürecine alındığı belirtilirken, Rus hükümeti de iç piyasadaki arzı koruyabilmek amacıyla zaman zaman akaryakıt satışına ve ihracatına yönelik çeşitli kısıtlamalar uyguluyor.

Kısıtlamalar 40 bölgeye yayıldı

Öte yandan, ülkede yalnızca Novorossiysk değil, başkent Moskova ve St. Petersburg'un da aralarında bulunduğu yaklaşık 40 bölgede akaryakıt satışına yönelik çeşitli kısıtlamaların yürürlükte olduğu bildirildi. Yetkililer, uygulamaların iç piyasadaki yakıt arzını dengelemeyi amaçladığını ifade ediyor.