Şehirde benzin bitti: Satışlar resmen durduruldu
Rusya'nın Novorossiysk kentindeki akaryakıt istasyonlarında benzinin tamamen tükendiği bildirildi. Belediye, motorinin de sınırlı sayıda istasyonda bulunduğunu açıklarken, ülkede Moskova ve St. Petersburg dahil yaklaşık 40 bölgede akaryakıt satışına yönelik kısıtlamalar uygulanıyor.
Rusya'nın Novorossiysk kentinde akaryakıt tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle benzin satışının durduğu bildirildi.
Novorossiysk Belediyesinden yapılan açıklamada, kentteki akaryakıt istasyonlarında benzinin tükendiği, motorinin ise yalnızca 8 istasyonda sınırlı miktarda bulunduğu belirtildi.
Yakıt sadece akaryakıt kartıyla veriliyor
Belediye açıklamasında, araçlara yalnızca akaryakıt kartı kullanılarak yakıt temin edilebildiği ifade edildi. Bu uygulamadan ise sadece şirket araçlarının yararlanabildiği kaydedildi.
Rafinerilere yönelik saldırılar etkili oldu
Yakıt sıkıntısının, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırıların ardından daha da belirgin hale geldiği değerlendiriliyor.
Söz konusu saldırılar nedeniyle çok sayıda rafinerinin bakım sürecine alındığı belirtilirken, Rus hükümeti de iç piyasadaki arzı koruyabilmek amacıyla zaman zaman akaryakıt satışına ve ihracatına yönelik çeşitli kısıtlamalar uyguluyor.
Kısıtlamalar 40 bölgeye yayıldı
Öte yandan, ülkede yalnızca Novorossiysk değil, başkent Moskova ve St. Petersburg'un da aralarında bulunduğu yaklaşık 40 bölgede akaryakıt satışına yönelik çeşitli kısıtlamaların yürürlükte olduğu bildirildi. Yetkililer, uygulamaların iç piyasadaki yakıt arzını dengelemeyi amaçladığını ifade ediyor.