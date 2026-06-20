Trump'ın hamlesi güneş enerjisini vurdu: Kurulumlar yüzde 27 geriledi

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ABD'de temiz enerji sektöründe dikkat çeken bir yavaşlama yaşandı. PV Magazine'in aktardığı verilere göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde güneş enerjisi kurulumları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27 düştü.

Sektördeki gerilemenin en önemli nedenlerinden biri olarak Trump yönetiminin temiz enerjiye yönelik teşvikleri geri çekmesi gösteriliyor. Uzmanlar, teşviklerde yapılan değişikliklerin birçok projenin ertelenmesine, küçültülmesine veya tamamen iptal edilmesine yol açabildiğini belirtiyor.

Fosil yakıtlara dönüş yaşanmadı

Güneş enerjisindeki yavaşlamaya rağmen ABD'nin enerji yatırımlarında fosil yakıtların ağırlığı artmadı. Verilere göre petrol, doğal gaz ve kömür kaynaklı yeni elektrik üretim kapasitesi toplam yeni kapasitenin yalnızca yüzde 4'ünü oluşturdu.

Bu tablo, yenilenebilir enerji kaynaklarının artık sadece kamu destekleriyle değil, ekonomik avantajları sayesinde de tercih edildiğini ortaya koyuyor.

Teksas yatırımlara devam ediyor

ABD'nin güneş enerjisi merkezi konumundaki Teksas'ta büyük ölçekli projeler hız kesmeden sürüyor. Yüz binlerce dönümlük alanlara yayılan santrallerin inşasının devam ettiği belirtilirken, elektrik talebi, uygun arazi imkanları ve şebeke ihtiyaçlarının yatırımları desteklemeyi sürdürdüğü ifade ediliyor.

Enerji dönüşümü sürüyor

Uzmanlar, temiz enerji yatırımlarındaki yavaşlamanın daha temiz hava, daha düşük elektrik maliyetleri ve yeni istihdam fırsatları açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor.

Bununla birlikte ilk çeyrek verileri, kısa vadeli gerilemelere rağmen ABD'de enerji dönüşümünün yön değiştirmediğini gösteriyor. Güneş, rüzgar ve enerji depolama teknolojilerinin maliyet avantajları sayesinde yenilenebilir enerji yatırımlarının uzun vadede büyümeyi sürdürmesi bekleniyor.