Türkiye ve Azerbaycan’dan enerjide 3 büyük proje

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Türkiye ile Azerbaycan, doğal gaz ve petrol alanındaki mevcut enerji ortaklığını elektrik projeleriyle genişletmeye hazırlanıyor.

Bakü’de Türkiye-Azerbaycan enerji işbirliğini değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyada krizlerin artık “yeni normal” haline geldiğini belirterek, iki ülkenin bu ortamda enerjide daha öngörülebilir, çeşitlendirilmiş ve yoğun işbirlikleri geliştirdiğini söyledi.

Türkiye ve Azerbaycan’ın gündeminde 3 elektrik projesi var

Bayraktar, Türkiye ile Azerbaycan’ın önünde elektrik alanında büyük projeler bulunduğunu belirterek üzerinde konuşulan üç projeyi açıkladı.

Bunlardan ilki Nahçıvan üzerinden Türkiye’ye gelecek elektrik iletim hattı olacak.

İkinci proje Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan-Bulgaristan dörtlü yeşil enerji koridoru, üçüncüsü ise Karadeniz’in altından Avrupa’ya uzanacak elektrik iletim hattı olarak sıralandı.

TANAP’tan 100 milyar metreküp doğal gaz aktı

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji işbirliğinin mevcut boyutuna da değinen Bayraktar, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı, TANAP ve TAP projelerini hatırlattı.

Bayraktar, TANAP’tan 2026 itibarıyla toplam 100 milyar metreküp doğal gaz akışı gerçekleştiğini açıkladı.

TANAP’ın Avrupa’nın enerji arz güvenliğine büyük katkı sağladığını belirten Bayraktar, Azerbaycan’ın önemli bir petrol ve doğal gaz üreticisi olmasının yanı sıra elektrik üreticisi olma yolunda da ilerlediğini ifade etti.

Türkiye üzerinden Avrupa’ya enerji ihracatı

Bayraktar, Türkiye’nin büyüyen ve enerji ihtiyacı artan bir pazar olduğuna dikkati çekti.

Türkiye’nin aynı zamanda Avrupa ile çok sayıda bağlantısı bulunduğunu vurgulayan Bayraktar, bunun bölgedeki enerjinin Türkiye üzerinden Avrupa’ya ihraç edilmesine imkan sağladığını söyledi.

Bayraktar’a göre bu özellikler Türkiye ile Azerbaycan’ı enerji alanında birbirini tamamlayan iki ülke haline getiriyor. İki ülkenin cumhurbaşkanlarının ortaya koyduğu ortak vizyon da bu yapıya uygun projelerin geliştirilmesine katkı sağlıyor.

Bakü-Tiflis-Ceyhan’da hedef kapasitenin tamamını kullanmak

Yeni projelerin yanı sıra mevcut enerji hatlarının kapasitesinin daha fazla kullanılması da hedefleniyor.

Bayraktar, Bakü-Tiflis-Erzurum, Bakü-Tiflis-Ceyhan ve TANAP gibi mevcut projelerin kapasitelerinin tam olarak kullanılması gerektiğini söyledi.

Bakü-Tiflis-Ceyhan hattından bugün 600 bin varil petrol aktığını, hattın kapasitesinin ise 1 milyon varil olduğunu belirten Bayraktar, Orta Asya ve Türk dünyasındaki diğer kaynaklardan da bu hat üzerinden ham petrol taşınması gerektiğini ifade etti.

Doğal gaz konusunda da benzer çalışmalar yapılabileceğini kaydetti.

Türk devletleriyle enerji ve maden projeleri gündemde

Enerji işbirliğinin yalnızca Azerbaycan’la sınırlı kalmayacağını belirten Bayraktar, diğer Türk devletlerinin enerji ve maden kaynaklarına da dikkat çekti.

Türkmenistan’ın önemli doğal gaz kaynaklarına, Kazakistan’ın ise önemli petrol üretim kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Bayraktar, bu ülkelerin maden kaynakları açısından da güçlü olduğunu ifade etti.

Kazakistan’ın dünyanın önemli uranyum tedarikçilerinden biri olduğunu belirten Bayraktar, Türkiye’nin ise güçlü sanayisi nedeniyle maden ham maddesine ihtiyaç duyduğunu, elektrik ve enerji talebinin büyüdüğünü söyledi.

Bayraktar, üretici ülkeler ile Türkiye’nin sahip olduğu pazar ve Avrupa’ya erişim imkanının oluşturduğu sinerjinin ortak çalışmalarla hayata geçirilerek daha büyük projelerin gerçekleştirileceğini ifade etti.