Türkiye'nin elektrik gücünde yeni eşik: 125 bin megavat aşıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 62,5'ine karşılık gelen 78 bin 377 megavatlık kısmı yenilenebilir enerji oluşturdu. Yerli kaynakların payı ise yüzde 71,7 oldu.

Elektrik kurulu gücünde 26 bin 769 megavatla güneşin payı yüzde 21,3'e çıktı. 15 bin 75 megavata ulaşan rüzgarın payı yüzde 12 olarak kayıtlara geçti.

Güneş ve rüzgar kurulu gücünün toplamı ise nisanda yüzde 33,3'lük payla 41 bin 844 megavata yükselmiş oldu. Böylece toplam 125 bin 410 megavata ulaşan kurulu gücün 3'te 1'i sadece rüzgar ve güneşten oluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Sadece güneşte son 13 yılda sıfırdan 26 bin 769 megavatlık bir kurulu güce eriştik. Güneş, bu yıl sonunda hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak" ifadelerini kullandı.

Elektrik kurulu gücünün artmaya devam ettiğini belirten Bayraktar, Türkiye'nin "2035 Net Sıfır Emisyon" hedefine önemli katkı sağlayan yenilenebilir enerjinin kurulu güç içinde giderek daha fazla yer edindiğini kaydetti.

Bayraktar, 2024'te devreye alınan rüzgar ve güneş santralleriyle rekor kırdıklarını anımsatarak, "Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan) teşrifleri ile gerçekleştireceğimiz 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni ile inşallah bu alanda yeni bir rekora daha imza atacağız" değerlendirmesinde bulundu.

2026 Nisan sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımı: