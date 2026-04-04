Yakıt tedariki kırılma noktasında: Avustralya’da dizel krizi

Avustralya’da yakıt tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar büyüyor. Enerji Bakanı Chris Bowen, ülke genelindeki yaklaşık 8 bin akaryakıt istasyonundan 312’sinde dizel bulunmadığını açıkladı.

Yakıt sıkıntısının özellikle kırsal bölgelerde yoğunlaştığı belirtilirken, lojistik sorunların bu bölgelerde daha belirgin hale geldiği ifade edildi.

Yakıt ihtiyacının yüzde 90'nı ithalata dayalı

Orta Doğu’da altıncı haftasına giren savaşın enerji piyasalarında yarattığı baskı, Avustralya’yı doğrudan etkiledi. Ülkenin yakıt ihtiyacının yaklaşık yüzde 90’ını ithalatla karşılaması, krizi daha derin hale getiriyor.

Uzmanlar, özellikle Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek yeni gerilimlerin tedarik zincirini tamamen sekteye uğratabileceği uyarısında bulunuyor.

Hükümetten uyarı: İhtiyacınızdan fazlasını almayın

Hükümet, Paskalya tatili öncesi vatandaşlara seyahat planlarını iptal etmemeleri yönünde çağrı yaparken, yakıt tüketiminde dikkatli olunmasını istedi.

Enerji Bakanı Bowen, “İhtiyacınızdan fazla yakıt almayın” diyerek tüketici davranışlarının krizin seyrini belirleyebileceğini vurguladı.

Dizel yakıt sıkıntısı, özellikle tarım ve taşımacılık sektörleri için kritik risk oluşturuyor. Kırsal bölgelerde yakıt ikmal süreçlerinin yavaş ilerlemesi, üretim ve dağıtım zincirinde aksamalara yol açabilir.

Turizm sektörü alarmda

Paskalya döneminin ülkenin en yoğun turizm sezonlarından biri olması nedeniyle yaşanan gelişmeler sektörde endişeye yol açtı.

Bazı vatandaşların yakıt bulamama riski nedeniyle seyahat planlarını iptal etmeye başladığı belirtilirken, turizm gelirlerinde ikinci çeyrekte düşüş ihtimali gündeme geldi.

Stratejik rezervler ne durumda?

Avustralya’nın mevcut yakıt rezervleri sınırlı seviyede bulunuyor:

-Benzin: 39 gün

-Dizel: 29 gün

-Jet yakıtı: 30 gün