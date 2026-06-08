Altın fiyatları ABD faiz artırımı endişeleriyle düşüşünü sürdürüyor

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ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımına gidebileceği endişeleri ve Körfez bölgesindeki çatışmaların enflasyon beklentilerini yükseltmesiyle piyasalarda dalgalanma sürüyor. Spot altın fiyatı şu sıralarda yüzde 0,53 değer kaybederek ons başına 4305,44 dolar seviyesine geriledi. Cuma günü beklentileri aşan ABD istihdam verisi faiz artırımı ihtimallerini güçlendirdi. Fiyatlar 24 Mart tarihinden bu yana en düşük seviyesine ulaşarak yüzde 3 oranında düşüş kaydetti.

Axios haber ajansı Trump tarafından pazar günü yapılan açıklamayı aktardı. Trump, İran güçlerinin Beyrut eteklerindeki saldırıya misilleme olarak füzeler fırlatmasının ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yetkilisine karşı saldırı yapmamasını söyleyeceğini belirtti. Petrol fiyatları pazartesi günü varil başına 2 doların üzerinde artış gösterdi. Artan enerji maliyetleri enflasyon ve faiz artırımı endişelerini derinleştirdi.

İstihdam verileri faiz artırım beklentilerini güçlendirdi

Cleveland Federal Rezerv Başkanı Beth Hammack cuma günü yeni istihdam rakamlarını değerlendirdi. Hammack, işgücü piyasasının kabaca dengede ve tam istihdama yakın olduğunu vurguladı. Yüksek seyreden enflasyonu kontrol altına almak amacıyla Fed yetkililerinin yakında faiz oranlarını artırmasının gerekebileceğini ifade etti.

ABD ekonomisi mayıs ayında üst üste üçüncü ay güçlü istihdam artışı bildirdi. İşgücü piyasası geçen yılki tökezlemenin ardından ivme kazandı. Veriler, İran savaşı nedeniyle artan enflasyon ortamında Fed yetkililerine faizleri sabit tutmaları için daha fazla alan sağladı.

Çin merkez bankası altın rezervlerini artırmaya devam ediyor

Çin Halk Bankası pazar günü mayıs ayına ait rezerv verilerini açıkladı. Çin merkez bankası altın rezervlerini mayıs ayında üst üste 19. ay artırdı. Ülkenin altın rezervleri 74,96 milyon ince troy onsa yükseldi.

Hindistan piyasasında geçen hafta altın talebi zayıf seyretti. Alıcılar yurt dışı fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle kenarda beklemeyi tercih etti. Çin piyasasında ise primler hafifçe geriledi. Altın spekülatörleri 2 Haziran haftasında net uzun pozisyonlarını 14 bin 409 sözleşme artırarak 111 bin 341 seviyesine çıkardı.

Diğer değerli metallerde son durum

Haber yayına hazırlandığı sırada altın ve diğer değerli metaller piyasası satıcılı bir seyir izliyor. Şu sıralarda gümüş yüzde 0,87 oranında düşerek ons başına 67,314 dolar seviyesine geriledi. Platin yüzde 0,57 oranında kayıpla 1769,75 dolar seviyesinden işlem görüyor. Paladyum ise saat 06.11 itibarıyla yüzde 0,27 değer kaybederek 1228,91 dolara indi.