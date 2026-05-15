Altın fiyatları haftalık dip seviyesini test ediyor

Ons altın, cuma günü Asya seansında 4 bin 600 dolar seviyesine yaklaşarak haftalık bazda en düşük seviyesine geriledi. ABD dolarının küresel piyasalarda güç kazanması, değerli metal üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Yatırımcılar, bu hafta açıklanan enflasyon verileri ve perşembe günü yayımlanan perakende satış rakamlarının ardından Fed'in faiz politikasına dair beklentilerini güncelledi.

ABD enflasyon verileri altın fiyatını baskılıyor

ABD'de tüketici fiyat endeksi ve perakende satış verilerinin beklentileri aşması, piyasalarda şahin bir beklenti oluşturmuştu. Bu veriler, Fed'in yılın geri kalanında faiz artırımlarına devam edebileceği yönündeki öngörüleri kuvvetlendirdi. Tahvil getirilerindeki yükseliş ve doların değer kazanması, faiz getirisi olmayan ons altın talebini sınırlıyor.

Fed faiz beklentileri ve dolar endeksi yükseliyor

Yatırımcılar, açıklanan güçlü makroekonomik verilerin ardından Fed'in para politikasında sıkılaşma adımlarını sürdüreceğini fiyatlamaya başladı. Dolar endeksinin toparlanması, ons altın fiyatlarındaki geri çekilmeyi derinleştirdi. Teknik analizde 4 bin 600 dolar seviyesi, piyasa takipçileri için kritik bir destek eşiği olarak değerlendiriliyor.

Küresel piyasalarda jeopolitik belirsizlikler devam ederken, ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin iyileşme gösterdiğine dair sinyaller risk iştahını destekledi. Bu durum, güvenli liman arayışındaki sermaye akışının bir kısmının altın piyasasından uzaklaşmasına neden oldu. Doların küresel rezerv para birimi olarak güçlenmesi, emtia fiyatlamalarında belirleyici rol oynamayı sürdürüyor.

Ons altın fiyatları, güçlü dolar ve yükselen tahvil getirileri nedeniyle haftalık bazda negatif bir seyir izleyerek orta vadeli trend desteğine yakın konumunu koruyor.