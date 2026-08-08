ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL? Altın ne kadar? (8 Ağustos 2026)

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Altın fiyatları dün; doların gerilemesi, petrol fiyatlarındaki düşüş ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımına ilişkin beklentilerin zayıflamasının desteğiyle ocak ayı sonundan bu yana en güçlü haftalık performansını kaydetti.

Spot altın yüzde 2,4 artışla ons başına 4.343,46 dolara yükselirken, altın vadeli işlemleri de yüzde 2,4 değer kazanarak 4.402,67 dolara çıktı. Her iki kontrat da haziran başından bu yana en yüksek seviyelerine ulaşırken, haftalık bazda yüzde 7’nin üzerinde yükselişe yöneldi.

İstihdam raporu sonrası dolar geriledi, faiz artışı beklentileri azaldı

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) verilerine göre, tarım dışı istihdam temmuz ayında 23 bin kişi azaldı. Piyasa beklentisi 85 bin kişilik artış yönündeydi. Böylece istihdamda şubat ayından bu yana ilk kez aylık bazda düşüş kaydedildi.

Mayıs ve haziran aylarına ilişkin istihdam verileri de toplam 103 bin kişi aşağı yönlü revize edildi. İşsizlik oranı ise hazirandaki yüzde 4,2 seviyesinden temmuzda yüzde 4,1'e geriledi.

Tarım dışı istihdamdaki düşüşte, yerel yönetimlere bağlı eğitim sektöründeki istihdamın aylık bazda yaklaşık 50 bin kişi azalması önemli rol oynadı.

Veriler, Fed açısından karmaşık bir dönemde geldi. Olumsuz istihdam raporuna rağmen genel iş gücü piyasası güçlü görünümünü korurken, Orta Doğu'daki çatışmaların petrol fiyatlarında yarattığı oynaklık nedeniyle enflasyon riskleri de yüksek seyrediyor. Fed'in temmuz ayındaki son para politikası toplantısında bazı yetkililer faiz artırımı yönünde belirgin bir eğilim göstermişti.

Fed'in fiyat istikrarı ve maksimum istihdamdan oluşan ikili görevi açısından ortaya çıkan tablo, merkez bankasının önündeki politika tercihini zorlaştırıyor. Yüksek enflasyon faiz artırımlarını desteklerken, sıkı para politikasının iş gücü piyasası ve genel ekonomi üzerindeki olası baskısı Fed'in hareket alanını daraltıyor.

Northlight Asset Management Yatırım Direktörü Chris Zaccarelli, istihdam raporunu "oyunun kurallarını değiştiren" bir gelişme olarak nitelendirdi.

Zaccarelli, son dönemde bütün dikkatin enflasyona çevrildiğini ancak yeni raporun iş gücü piyasasında da riskler bulunduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Daha önce güçlü istihdam piyasası nedeniyle Fed'in inatçı enflasyonla mücadele etmek için faiz artırmaktan başka seçeneği olmadığı düşünülürken, son raporun bu görüşü zayıflattığını ifade etti.

Zaccarelli, gelecek hafta açıklanacak tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisinin önemli olacağını, enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmeye devam etmesi halinde bir sonraki Fed toplantısında faiz artırımı ihtimalinin yeniden yükselebileceğini söyledi. Ancak temmuz istihdam rakamlarının Fed'i en az bir toplantı daha beklemede tutmaya yeterli olabileceğini kaydetti.

CME FedWatch aracına göre, temmuz istihdam raporunun ardından Fed'in eylül ayında 25 baz puanlık faiz artırımı yapma ihtimali bir önceki günkü yüzde 55 seviyesinden yüzde 44'e geriledi.

Gram altın 6 bin 660 TL'ye yükseldi

Ons altındaki yükselişin etkisiyle Türk lirası bazında altın fiyatlarında da yukarı yönlü hareket izlendi. Gram altın 6 bin 660 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 10 bin 909 lira, yarım altın 21 bin 798 lira, tam altın 43 bin 416 lira ve Cumhuriyet altını 43 bin 450 lira seviyesinde bulunuyor.