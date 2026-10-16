Altın fonlarına alım freni: Yeni yatırım durdu, çıkışlar açık

Hindistan'da altın yatırımcılarını ilgilendiren dikkat çekici bir karar alındı. HDFC, ICICI Prudential, Tata ve Kotak gibi büyük fon yönetim şirketleri, altın borsa yatırım fonlarına yatırım yapan belirli fonlarında yeni para girişlerini geçici olarak durdurdu. 15 Ekim'de duyurulmaya başlanan kısıtlamalar, 16 Ekim itibarıyla uygulanıyor. Karar, dünyanın en büyük altın tüketicilerinden biri olan Hindistan'da yatırım fonları üzerinden altına yönelen yeni talebi sınırlandırırken mevcut yatırımcıların paralarını çekmesine engel getirmiyor.

Altın fonlarında yeni yatırım kapısı kapandı

Karardan etkilenen ürünler, doğrudan altın ETF'lerine yatırım yapan ve uluslararası finans piyasalarında fonların fonu olarak adlandırılan yatırım fonları. Bu yapı, yatırımcıların borsada doğrudan ETF alıp satmadan altın fiyatlarındaki değişime yatırım yapmasını sağlıyor. Ancak yeni uygulamayla birlikte bu fonların önemli bir bölümünde toplu para yatırma, başka fonlardan para aktarma ve yeni düzenli yatırım talimatı oluşturma işlemleri geçici olarak durduruldu.

HDFC Mutual Fund, ICICI Prudential, Tata Mutual Fund, Kotak Mutual Fund, Axis Mutual Fund, DSP ve Invesco India, yeni yatırım kısıtlamaları duyurulan kuruluşlar arasında bulunuyor. HSBC'nin resmî yatırımcı duyuruları sayfasında da 15 Ekim tarihli altın fonu aboneliklerinin durdurulmasına ilişkin bildirim yer aldı. Kısıtlamaların kapsamı fon şirketlerine ve yatırım ürünlerine göre farklılık gösterebiliyor. Bazı şirketler yalnızca altın fonlarını kapsama alırken altın ve gümüş ETF'lerini birlikte tutan belirli fonlarda da yeni para girişi sınırlandırıldı.

Karar, mevcut altın yatırımlarının dondurulduğu anlamına gelmiyor. Daha önce başlatılmış düzenli yatırım talimatlarının taksitleri genel olarak işlenmeye devam ederken yatırımcıların sahip oldukları fon paylarını geri satmasına da izin veriliyor. Ancak mevcut yatırım planlarındaki tutar artırımları ile yeni yatırım talimatları kısıtlamaya tabi olabiliyor. Hindistan borsalarında işlem gören doğrudan altın ETF'lerinin alım satımı ise devam ediyor.

Kararın arkasında altın ithalatı ve rupi baskısı var mı?

Kısıtlamaların zamanlaması, Hindistan'da altın talebinin geleneksel olarak yükseldiği bayram ve düğün sezonuna denk geldi. Dussehra ve Diwali dönemlerinde mücevher ve yatırım amaçlı altın alımları artarken ülkenin altın ihtiyacının büyük bölümü ithalat yoluyla karşılanıyor. Bu durum, altın talebindeki yükselişin yalnızca kıymetli maden piyasasını değil, ülkenin dış ticaret dengesini ve döviz ihtiyacını da etkileyebilmesine neden oluyor.

Hindistan rupisi, küresel petrol fiyatlarının yükselmesi ve yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasalarından çıkışları nedeniyle yıl boyunca baskı altında kaldı. Altın ithalatındaki artışın döviz talebini büyütebileceği endişesi de bu ortamda önem kazandı. Uluslararası finans piyasalarında kararın, altın ithalatından kaynaklanabilecek ilave döviz talebini sınırlamaya yönelik ihtiyati bir adım olabileceği değerlendiriliyor.

Bununla birlikte fon şirketlerinin yayımladığı duyuruların büyük bölümü, kısıtlamanın gerekçesine ilişkin ayrıntılı bir açıklama içermiyor. Hindistan'ın sermaye piyasası düzenleyicisi SEBI'nin fon şirketleriyle görüşmeler gerçekleştirdiği ve kararın bu temasların ardından alındığı bildiriliyor. Ancak düzenleyicinin kamuya açık, bütün fonları kapsayan yazılı bir gerekçesi doğrulanamadığından altın ithalatını azaltma hedefi kararın resmî nedeni olarak gösterilemiyor.

Altın fiyatları etkilenir mi, Türkiye'deki yatırımcı ne yapacak?

Hindistan'da altın fonlarına yeni para girişinin sınırlanması, dünyanın önemli fiziki altın pazarlarından birinde yatırım talebinin seyrine ilişkin yeni bir gelişme niteliği taşıyor. Fonların yeni yatırım kabul etmemesi, bu fonlar üzerinden altın ETF'lerine yönelen ek talebi azaltabilir. Ancak ETF'lerin borsadaki işlemleri sürüyor ve fiziki altın alımlarına yönelik genel bir yasak söz konusu değil. Bu nedenle kararın uluslararası ons altın fiyatlarını tek başına aşağı çekeceğini söylemek mümkün değil.

Diğer taraftan yeni para kabul etmeyen fonlardan doğrudan altın ETF'lerine yöneliş yaşanması durumunda, borsada işlem gören fon paylarının fiyatlarıyla dayanak varlık değerleri arasındaki fark önem kazanabilir. ETF yatırımcılarının fonun borsa fiyatıyla gösterge net varlık değerini karşılaştırması, özellikle yoğun talep dönemlerinde daha fazla önem taşıyor.

Türkiye'deki yatırımcılar açısından kritik ayrım ise kararın coğrafi kapsamı. Hindistan'da uygulamaya alınan kısıtlamalar, Türkiye'deki altın yatırım fonlarına veya altın borsa yatırım fonlarına yönelik yeni bir yasak anlamına gelmiyor. Türkiye'de işlem gören yatırım ürünleri kendi mevzuatlarına ve fon izahnamelerine tabi olmayı sürdürüyor. Bununla birlikte Hindistan gibi büyük bir altın tüketicisinde yatırım kanallarının sınırlandırılması, küresel altın talebinin geleceği açısından izlenmesi gereken gelişmeler arasında bulunuyor.