Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 27 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki gelişmeler, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Yatırımcılar, Orta Doğu’daki gerilimin yeniden yükselmesine rağmen taraflar arasında bir anlaşma sağlanabileceği ihtimalini temkinli şekilde fiyatlıyor.

Haftanın ilk günlerinde baskı altında kalan ons altın, 4 bin 500 dolar civarında istikrar kazanmaya çalışıyor.

ABD-İran gerilimi sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes ve Hürmüz Boğazı konusunda müzakerelerin sürdüğünü açıklarken, Marco Rubio anlaşmanın birkaç gün daha sürebileceğini söyledi. ABD’nin İran’da saldırılar düzenlediğini açıklaması ve İran’ın F-35 ile İHA’lara müdahale iddiası gerilimi artırdı.

Enerji fiyatlarının enflasyonu artırabileceği endişesi, merkez bankalarının sıkı para politikasını sürdüreceği beklentisini güçlendirirken, altın fiyatları çatışmanın başlangıcındaki seviyelerin yaklaşık yüzde 15 altında kalmaya devam ediyor.

27 Mayıs Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.647,534 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.036,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.061,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.757,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.980,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 109.728,05 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.502,37 dolar