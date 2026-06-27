Altında felaket senaryosu fiyatın 3 bin dolara düşmesi
Hafta içinde ons fiyatı 3964 dolara kadar çekilen altın için felaket senaryosu olarak 3 bin dolar seviyesi işaret edildi. Yıl başında ons başına 5400 doları aşan değeriyle dikkat çeken sarı metal, mart ayı başında savaş etkisiyle 5300 doların üzerine çıkarak ikinci en yüksek zirvesini gördükten sonra düşüş eğilimine girdi.
Recep ERÇİN
Mayıs ayı ortalarında bir miktar toparlanan altın fiyatı 10 Haziran’da 4 bin dolar desteğini test etti. 16 Haziran’da 4300 doların üzerine yükselen ons altın bu tarihten sonra serbest düşüşe geçti. Bu hafta içinde 4 bin dolar eşiği kırıldı. Haftanın son günü ise ABD’den gelen enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla bir miktar toplanan altın fiyatı gün içinde 4 bin doların üzerinde tutunmayı başardı.
Dip noktada alımlar güçlenir
Uluslararası kuruluşlar altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini güncellerken İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan Aleks Metal Rafineri’nin faaliyetlerine ilişkin düzenlenen basın sohbet toplantısında ons altın fiyatı için felaket senaryosu dile getirildi. Rafinerinin iştiraki olduğu AgaOne yöneticilerinin yer aldığı toplantıda, en kötümser senaryoda ons altının 3 bin dolara kadar düşebileceği fakat 3500’ün genel olarak dip seviye kabul edildiği vurgulandı.
Toplantıda altın fiyatındaki sert düşüşün enerji krizinden kaynaklandığı belirtilerek, yüksek enerji faturası ödemek zorunda kalan ülkelerin altın rezervlerini bozdurarak bunu karşıladığı ifade edildi. Buna göre, 3 bin doların altındaki fiyattan yüklü miktarda rezerv biriktiren ülkeler, bir anlamda kâr realizasyonuna gitti. Savaşın gündemde olmadığı ortamda 5 bin doların üzerindeki seviyelerde dahi altın ticareti devam etti. Fiyatların dip noktaya geldiği düşünüldüğünde ülkelerin kaybettikleri altın rezervlerini yerine koyma eğilimi göstermesi bekleniyor.
Merkezler alımı sürdürecek
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası altın rezervleri 19 Haziran haftasında 97,6 milyar dolara kadar geriledi. Altın rezervleri ocak ayı sonunda 133,7 milyar dolara kadar yükselmişti. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, merkez bankaları son dört yılda ortalama bin ton altın biriktirdi. Konseyin 16 Haziran’da yayımladığı merkez bankaları ile yapılan anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 89’u küresel merkez bankası altın rezervlerinin önümüzdeki 12 ay içinde artacağına inanıyor. Konsey verilerine göre, haziran itibarıyla küresel altın rezervleri 36 bin ton seviyesinde bulunuyor.