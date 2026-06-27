Altında felaket senaryosu fiyatın 3 bin dolara düşmesi

Recep ERÇİN

Mayıs ayı ortalarında bir miktar toparla­nan altın fiyatı 10 Haziran’da 4 bin dolar desteğini test etti. 16 Haziran’da 4300 doların üzeri­ne yükselen ons altın bu tarih­ten sonra serbest düşüşe geçti. Bu hafta içinde 4 bin dolar eşi­ği kırıldı. Haftanın son günü ise ABD’den gelen enflasyon verile­rinin beklentilerin altında kal­masıyla bir miktar toplanan al­tın fiyatı gün içinde 4 bin doların üzerinde tutunmayı başardı.

Dip noktada alımlar güçlenir

Uluslararası kuruluşlar al­tın fiyatlarına ilişkin tahmin­lerini güncellerken İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sana­yi Kuruluşu listesinde yer alan Aleks Metal Rafineri’nin faali­yetlerine ilişkin düzenlenen ba­sın sohbet toplantısında ons al­tın fiyatı için felaket senaryosu dile getirildi. Rafinerinin iştira­ki olduğu AgaOne yöneticileri­nin yer aldığı toplantıda, en kö­tümser senaryoda ons altının 3 bin dolara kadar düşebileceği fakat 3500’ün genel olarak dip seviye kabul edildiği vurgulandı.

Toplantıda altın fiyatındaki sert düşüşün enerji krizinden kay­naklandığı belirtilerek, yüksek enerji faturası ödemek zorunda kalan ülkelerin altın rezervleri­ni bozdurarak bunu karşıladı­ğı ifade edildi. Buna göre, 3 bin doların altındaki fiyattan yük­lü miktarda rezerv biriktiren ül­keler, bir anlamda kâr realizas­yonuna gitti. Savaşın gündemde olmadığı ortamda 5 bin doların üzerindeki seviyelerde dahi al­tın ticareti devam etti. Fiyatla­rın dip noktaya geldiği düşünül­düğünde ülkelerin kaybettikleri altın rezervlerini yerine koyma eğilimi göstermesi bekleniyor.

Merkezler alımı sürdürecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası altın rezervleri 19 Hazi­ran haftasında 97,6 milyar dola­ra kadar geriledi. Altın rezervle­ri ocak ayı sonunda 133,7 milyar dolara kadar yükselmişti. Dün­ya Altın Konseyi verilerine göre, merkez bankaları son dört yılda ortalama bin ton altın biriktir­di. Konseyin 16 Haziran’da ya­yımladığı merkez bankaları ile yapılan anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 89’u küre­sel merkez bankası altın rezerv­lerinin önümüzdeki 12 ay için­de artacağına inanıyor. Konsey verilerine göre, haziran itibarıy­la küresel altın rezervleri 36 bin ton seviyesinde bulunuyor.