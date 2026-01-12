Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 12 Ocak 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (12 Ocak 2026)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Küresel jeopolitik gerilimler ve ABD kaynaklı siyasi belirsizliklerin artması, güvenli liman talebini güçlendirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yükselişini sürdürürken gram altın 6.380 TL’ye, ons altın ise 4.601 dolara çıkarak rekor seviyelere ulaştı. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 12 Ocak 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 12 Ocak 2026 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Artan jeopolitik riskler ve ABD’deki siyasi gelişmelerin yarattığı belirsizlik, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. Küresel risk algısındaki bozulmayla birlikte altın fiyatları tarihi zirvelerini yenilerken gram altın 6.380 TL’ye, ons altın ise 4.601 dolara yükseldi.
12 Ocak Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 6.339,00 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.562,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 21.122,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 41.475,15 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.082,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 104.005,95 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.567,86 dolar