Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 13 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (13 Kasım 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasıyla federal hükümetin yeniden açılmasının ardından yükselişe geçti. Yatırımcılar, ekonomik verilerin yeniden açıklanmasıyla birlikte Fed’in faiz politikasına dair yeni yönlendirmeleri bekliyor. Peki, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 13 Kasım altın fiyatları...
Altın fiyatları 13 Kasım 2025 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 4 bin 169 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 5 milyon 816 bin 100 lira oldu.
13 Kasım Perşembe altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 5.726,0070 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.363,2000 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 18.740,15 TL
* Tam altın satış fiyatı: 38.532,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.344,6400 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 96.109,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.213,06 dolar