Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 13 Mart 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 13 Mart 2026 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Gram altın 7 bin 265 TL, ons altın ise 5 bin 115 dolar seviyesinden haftaya başlarken, ons altında geçen haftaki kapanışa göre yaklaşık yüzde 1’lik geri çekilme dikkat çekti.

13 Mart Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 7.267,28 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.053,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 24.120,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 48.012,54 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.011,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 120.399,55 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.116,27 dolar