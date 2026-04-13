Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 13 Nisan 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 13 Nisan 2026 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Gram altın 6 bin 780 TL, ons altın ise 4 bin 715 dolar seviyesinde güne başlarken; yükselen petrol fiyatları, güçlenen dolar endeksi ve artan enflasyon endişeleri, faiz indirimi beklentilerini zayıflatarak altın üzerinde baskı yaratıyor.

13 Nisan Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.783,64 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.435,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.801,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 44.733,94 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.431,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 112.177,91 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.715,32 dolar