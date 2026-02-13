Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 13 Şubat 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (13 Şubat 2026)
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. Gram altın 7.005 TL, ons altın 4.985 dolar seviyesinden güne başlarken, dün yaşanan yüzde 3’ü aşan sert düşüşün ardından piyasalarda tepki alımları öne çıktı. İşte 13 Şubat 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 13 Şubat 2026 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Gram altın 7.005 TL, ons altın 4.985 dolar seviyelerinde güne başlarken, dün küresel piyasalarda artan satış baskısının ardından sınırlı toparlanma sinyalleri verildi. Piyasalar bugün açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklanırken, verinin faiz beklentileri ve altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
13 Şubat Cuma altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 7.000,05 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.904,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 23.809,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 47.872,42 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.436,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 120.048,17 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.978,40 dolar