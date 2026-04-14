Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 14 Nisan 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (14 Nisan 2026)
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. Dünü 4 bin 740 dolar seviyesinde tamamlayan ons altın, yeni günde 4 bin 775 dolar civarında denge arayışını sürdürüyor. İşte 14 Nisan 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
14 Nisan Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 6.857,61 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.424,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 22.951,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 44.355,27 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.764,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 111.228,31 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.768,25 dolar