Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 14 Ocak 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (14 Ocak 2026)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. ABD enflasyon verilerinin ardından faiz indirimi beklentileri güçlenirken, altın ve gümüşte yükseliş ivmesi korunuyor. Gram altın 6.500 TL ile Kapalıçarşı’da rekor tazeledi. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 14 Ocak 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 14 Ocak 2026 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Altın ve gümüş fiyatları rekor seviyelere yakın seyrini sürdürürken, ABD’de beklentilerin altında kalan enflasyon verileri faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi. Gram altın 6 bin 400 TL’nin üzerinde, ons altın 4 bin 620 dolar seviyesinde işlem görüyor.
14 Ocak Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 6.416,65 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.605,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 21.210,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 42.062,71 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.258,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 105.479,34 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.628,68 dolar