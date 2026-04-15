Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 15 Nisan 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 15 Nisan 2026 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

ABD-İran hattında ikinci bir görüşme ihtimalinin gündeme gelmesiyle petrol fiyatları gerilerken, dolar endeksi zayıfladı ve tahvil faizlerindeki yükseliş yavaşladı. Bu görünüm güvenli liman talebini artırırken, ons altın gün içinde 4 bin 871 dolarla son dört haftanın zirvesine çıktı.

15 Nisan Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.943,95 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.448,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.966,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 44.913,07 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.723,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 112.627,11 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.821,81 dolar