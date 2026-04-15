Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 15 Nisan 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (15 Nisan 2026)
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. Gram altın yeni güne 6 bin 935 TL, ons altın da 4 bin 820 dolar seviyesinde başladı. İşte 15 Nisan 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
ABD-İran hattında ikinci bir görüşme ihtimalinin gündeme gelmesiyle petrol fiyatları gerilerken, dolar endeksi zayıfladı ve tahvil faizlerindeki yükseliş yavaşladı. Bu görünüm güvenli liman talebini artırırken, ons altın gün içinde 4 bin 871 dolarla son dört haftanın zirvesine çıktı.
15 Nisan Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 6.943,95 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.448,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 22.966,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 44.913,07 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.723,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 112.627,11 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.821,81 dolar