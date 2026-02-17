Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 17 Şubat 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (17 Şubat 2026)
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. Gram altın 6.980 TL seviyesinden, ons altın ise 4.965 dolar düzeyinden güne başladı. İşte 17 Şubat 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 17 Şubat 2026 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Altın fiyatları haftaya sakin bir seyirle başlarken, küresel piyasalardaki düşük işlem hacmi ve sınırlı veri akışı yatırımcıların temkinli duruşunu öne çıkardı. Gram altın 6.980 TL seviyesinden, ons altın ise 4.965 dolar düzeyinden güne başladı.
17 Şubat Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 6.969,30 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.940,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 23.807,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 47.634,60 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.433,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 119.451,79 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.950,94 dolar