Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 18 Şubat 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (18 Şubat 2026)
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. Gram altın 6.910 TL, ons altın 4.915 dolar seviyesinden güne başlarken, dün yaşanan sert geri çekilmenin ardından ilk işlemlerde tepki alımları öne çıktı. İşte 18 Şubat 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 18 Şubat 2026 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Gram altın 6.910 TL, ons altın 4.915 dolar seviyesinden güne başlarken, dün yaşanan sert geri çekilmenin ardından ilk işlemlerde tepki alımları öne çıktı. ABD-İran hattından gelen olumlu mesajlar güvenli liman talebini zayıflatarak fiyatlar üzerinde baskı oluştururken, Fed yetkililerinin ilave faiz indirimlerine kapı aralayan açıklamaları düşüşü sınırlayan unsur olarak dikkat çekiyor.
18 Şubat Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 6.919,25 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.050,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 24.062,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 47.191,76 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.904,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 118.341,30 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.924,55 dolar