Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 19 Ocak 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 19 Ocak 2026 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Küresel ticaret gerilimleri ve Grönland merkezli jeopolitik tansiyonun yükselmesiyle güvenli liman talebi artarken, gram altın 6.511 TL’ye, ons altın ise 4.690 dolara çıkarak tarihi zirvelerini test etti.

19 Ocak Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.480,5970 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.595,8900 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.199,60 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.132,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.258,6600 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 107.913,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.597,34 dolar