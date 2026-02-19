Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 19 Şubat 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (19 Şubat 2026)
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. Gram altın 7.006 TL, ons altın 4.978 dolar seviyesinden güne başlarken, iki günlük sert geri çekilmenin ardından ilk işlemlerde tepki alımları öne çıktı. İşte 19 Şubat 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 19 Şubat 2026 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Gram altın 7.006 TL, ons altın 4.978 dolar seviyesinden güne başlarken, iki günlük yaşanan geri çekilmenin ardından ilk işlemlerde tepki alımları öne çıktı. ABD-İran hattından gelen mesajlar güvenli liman talebini konusunda fiyatlar üzerinde baskı oluştururken, Fed yetkililerinin ilave faiz indirimlerine yönelik mesaj veren açıklamaları düşüşü sınırlayan unsur olarak dikkat çekiyor.
19 Şubat Perşembe altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 7.006,99 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.865,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 23.730,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 46.545,25 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.323,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 116.363,14 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.981,15 dolar