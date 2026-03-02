Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 2 Mart 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 2 Mart 2026 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Orta Doğu’da tırmanan savaş ve artan jeopolitik riskler, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirirken altın fiyatları erken işlemlerde yüzde 2’nin üzerinde yükseldi.

Külçe altın, Asya işlemlerinde ons başına yaklaşık 5.390 dolar seviyesine çıkarak güçlü bir yükseliş sergiledi. ABD askerlerinin bölgede yoğunlaşmasıyla geçen hafta da yüzde 3’ten fazla değer kazanan altın, hafta sonu ABD ve İsrail’in İran’a saldırması ve İran’ın bölgedeki hedeflere füze saldırılarıyla karşılık vermesi sonrası artan belirsizlikten destek buldu.

Çatışmaların yayılmasıyla birlikte piyasalarda riskten kaçış eğilimi güçlenirken, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in saldırıların ilk gününde hayatını kaybetmesi gerilimi daha da artırdı.

Ocak ayı sonunda ons başına 5.595 doların üzerindeki rekor seviyeden geri çekilen altın, buna rağmen yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 25 değer kazandı.

Spot piyasada altın, Singapur saatiyle 07.40 itibarıyla yüzde 1,9 artışla 5 bin 380 dolar seviyesinde işlem gördü.

2 Mart Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 7.581,77 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 13.291,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 26.566,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 51.215,43 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 52.881,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 128.431,34 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.357,81 dolar