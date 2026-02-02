Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 2 Şubat 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Gram altın haftaya düşüşle başladı. Sabah saatlerinde gram altın 6.590 TL seviyesinde işlem görürken, geçen haftayı 6.805 TL’den tamamlayan fiyatlardaki geri çekilme haftanın ilk işlemlerinde de devam etti. Ons altın ise 4.636 dolar seviyesine kadar geriledi.

2 Şubat Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.535,90 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.590,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 23.179,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 47.536,40 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.182,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 119.205,54 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.636,80 dolar