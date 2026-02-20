Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 20 Şubat 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (20 Şubat 2026)
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. İşte 20 Şubat 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 20 Şubat 2026 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 5 bin 3 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 7 milyon 320 bin lira oldu.
20 Şubat Cuma altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 7.042,17 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.061,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 24.106,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 47.632,96 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.985,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 119.447,67 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.991,21 dolar