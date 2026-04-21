Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 21 Nisan 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 21 Nisan 2026 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Gram altın 6 bin 925 TL, ons altın ise 4 bin 800 dolar seviyesinde güne başlarken, ABD ile İran arasındaki kırılgan ateşkesin son gününde belirsizliklerin sürmesi piyasaları temkinli bir bekleyişe itti.

21 Nisan Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.920,40 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.461,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.915,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 45.269,38 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.620,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 113.520,60 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.796,43 dolar