Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 21 Nisan 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (21 Nisan 2026)
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. Gram altın 6 bin 925 TL seviyesinden, ons altın ise 4 bin 800 dolar civarından güne başladı. İşte 21 Nisan 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Gram altın 6 bin 925 TL, ons altın ise 4 bin 800 dolar seviyesinde güne başlarken, ABD ile İran arasındaki kırılgan ateşkesin son gününde belirsizliklerin sürmesi piyasaları temkinli bir bekleyişe itti.
21 Nisan Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 6.920,40 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.461,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 22.915,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 45.269,38 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.620,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 113.520,60 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.796,43 dolar