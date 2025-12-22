Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 22 Aralık 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 22 Aralık 2025 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

ABD’de kasım ayı istihdam ve enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, Fed’in daha yumuşak bir para politikasına yönelebileceği beklentisini güçlendirdi. Küresel faiz görünümüne ilişkin bu algı değişimi, gram altını 6.042 TL’ye, ons altını ise 4.389 dolara taşıyarak kıymetli metallerde yeni rekor denemelerini beraberinde getirdi.

22 Aralık Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.049,79 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.003,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.969,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 39.338,11 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.694,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 98.646,94 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.395,34 dolar