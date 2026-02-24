Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 24 Şubat 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (24 Şubat 2026)
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. Gram altın yeni güne 7.315 TL seviyesinden, ons altın ise 5.190 dolar düzeyinden başlangıç yaptı. İşte 24 Şubat 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 24 Şubat 2026 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Altın fiyatları yeni güne yatay-hafif satıcılı bir seyirle başladı. Gram altın 7.315 TL, ons altın 5.190 dolar seviyesinde açılış yaparken, önceki günkü yükselişlerin ardından sınırlı kâr realizasyonları dikkat çekti.
24 Şubat Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 7.299,60 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.278,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 24.541,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 48.522,49 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.851,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 121.678,32 TL
* Ons altın satış fiyatı: 5.167,87 dolar