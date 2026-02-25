Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 25 Şubat 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (25 Şubat 2026)
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. Gram altın 7.310 TL, ons altın 5.185 dolar seviyesinden güne başlarken, Kapalıçarşı’da fiziki gram altın 7.535 TL’den satılıyor. İşte 25 Şubat 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 25 Şubat 2026 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Altın fiyatları güne yatay bir görünümle başladı. Gram altın 7.310 TL, ons altın ise 5.185 dolar seviyelerinde işlem görürken, Kapalıçarşı’da fiziki gram altın sabah saatlerinde 7.535 TL’den satılıyor.
25 Şubat Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 7.309,83 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.299,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 24.582,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 48.326,02 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.932,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 121.185,64 TL
* Ons altın satış fiyatı: 5.180,09 dolar