Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 25 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

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Altın fiyatları 25 Temmuz 2026 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 4 bin 72 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa yüzde 0,4 düşüşle 6 milyon 160 bin 999 lira oldu.

25 Temmuz Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

• Gram altın satış fiyatı: 6.167,22 TL

• Çeyrek altın satış fiyatı: 10.100,00 TL

• Yarım altın satış fiyatı: 20.213,00 TL

• Tam altın satış fiyatı: 40.235,00 TL

• Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.587,00 TL

• Gremse altın satış fiyatı: 101.076,32 TL

• Ons altın satış fiyatı: 4.053,21 dolar