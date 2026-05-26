Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 26 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (26 Mayıs 2026)
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırılarının petrol fiyatlarını yukarı taşımasının ardından küresel piyasalarda enflasyon ve faiz endişeleri yeniden güçlenirken, altın fiyatları salı günü geriledi. İşte 26 Mayıs 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırılarının ardından yükselen petrol fiyatları, küresel piyasalarda enflasyon baskılarının yeniden artabileceği ve faiz oranlarının uzun süre yüksek kalabileceği endişelerini güçlendirirken, altın fiyatları salı günü geriledi.
26 Mayıs Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 6.703,008 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.066,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 22.102,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 44.043,25 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.095,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 110.445,89 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.539,92 dolar