Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 27 Aralık 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (27 Aralık 2025)
Altın, güvenli liman isteği ve ABD Merkez Bankası Fed'in uzun süreli faiz indirim sinyalleri sonrası rekor üzerine rekor kırdı. Dün hafta kapanışında kendi rekorunu kıran altın fiyatları yıl başından bu yana fiyatını ikiye katladı. İşte 27 Aralık 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları, güvenli liman arayışının güçlenmesi ve ABD Merkez Bankası’nın ek faiz indirimlerine gidebileceğine yönelik beklentilerin artmasıyla birlikte Cuma günü piyasaların gözdesi oldu. Üst üste rekor kıran altın bu hafta da yukarı yönlü hareket ettiği görüldü.
Cumartesi günü için de vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
27 Aralık Cumartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 6.250,52 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.368,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 20.731,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 41.150,56 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.271,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 103.191,98 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.531,47 dolar