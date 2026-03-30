Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 30 Mart 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 30 Mart 2026 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Gram altın 6 bin 440 TL, ons altın 4 bin 505 dolar seviyesinde işlem görürken, mart ayında altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Ons altındaki yüzde 14,60’lık aylık kayıp, Ekim 2008’den bu yana en sert değer kaybına işaret ediyor.

30 Mart Pazar altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.438,95 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.076,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 23.146,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.545,74 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.951,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 109.198,28 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.489,23 dolar