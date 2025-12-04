Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 4 Aralık 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (4 Aralık 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Altın geride bıraktığımız haftaya göre yön yeniden yukarı dönerken bugün ise kısmi düşüş ile güne başladı. Fed’e ilişkin güçlü faiz indimi beklentileri fiyatları etkiliyor. Piyasada, ons altında 4.195 dolar seviyesinde seyredildi. Peki Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 4 Aralık altın fiyatları...
Altın fiyatları 4 Aralık 2025 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Geride bıraktığımız haftaya nazaran yeniden yükselişe geçen altın, Fed’in faiz indirimi beklentileriyle destek buluyor. Uzmanlar altında yeni yükselişler için yeni Fed başkanının seçimi ve 2026 yılındaki seyre göre daha da yükseleceğine dair beklentilerini açıklıyor.
4 Aralık Perşembe altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 5.731,48 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.417,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 18.835,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 37.267,68 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.554,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 93.203,30 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.196,18 dolar