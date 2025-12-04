Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 4 Aralık 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 4 Aralık 2025 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Geride bıraktığımız haftaya nazaran yeniden yükselişe geçen altın, Fed’in faiz indirimi beklentileriyle destek buluyor. Uzmanlar altında yeni yükselişler için yeni Fed başkanının seçimi ve 2026 yılındaki seyre göre daha da yükseleceğine dair beklentilerini açıklıyor.

4 Aralık Perşembe altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 5.731,48 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.417,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.835,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 37.267,68 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.554,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 93.203,30 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.196,18 dolar