Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 4 Mart 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (4 Mart 2026)
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilim güvenli liman talebini artırırken altın fiyatları yüzde 1’in üzerinde yükseldi. Spot altın 5.168 dolar seviyesine çıkarak son düşüşün ardından toparlandı. İşte 4 Mart 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 4 Mart 2026 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarını artırmasıyla Orta Doğu’da yükselen jeopolitik belirsizlik, küresel piyasalarda güvenli liman talebini yeniden canlandırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları güçlü bir toparlanma kaydetti.
Spot altın yüzde 1,6 yükselerek ons başına 5 bin 168 dolara çıktı. ABD’de nisan vadeli altın kontratları ise yüzde 1,1 artışla 5 bin 178 dolar seviyesine ulaştı.
Altın fiyatları, önceki işlem gününde güçlü dolar ve Orta Doğu’daki çatışmaların uzun sürebileceğine yönelik endişelerin ABD’de faiz indirimi beklentilerini zayıflatmasıyla yüzde 4’ten fazla gerilemiş ve 20 Şubat’tan bu yana en düşük seviyesini görmüştü.
4 Mart Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 7.310,37 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.304,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 24.593,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 48.449,04 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.955,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 121.494,14 TL
* Ons altın satış fiyatı: 5.174,54 dolar