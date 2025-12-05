Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 5 Aralık 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (5 Aralık 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 5.745 TL, ons altın ise 4.202 dolar seviyesinden başlarken, ons fiyatında yüzde 0,30’luk düşüş dikkat çekti. Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 5 Aralık altın fiyatları...
Altın fiyatları 5 Aralık 2025 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Gram altın 5.745 TL, ons altın ise 4.202 dolar seviyesinde haftaya başlarken, ons fiyatındaki yüzde 0,30’luk haftalık geri çekilme dikkat çekiyor.
Uzmanlar, Fed’in olası faiz indirimlerinin büyük ölçüde fiyatlandığını ve ABD’de açıklanan verilerin yarattığı belirsizliğin yatırımcıları temkinli pozisyon almaya yönelttiğini; bu sürecin de altın piyasasında kâr satışlarını hızlandırdığını belirtiyor.
5 Aralık Cuma altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 5.752,0880 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.415,6800 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 18.801,17 TL
* Tam altın satış fiyatı: 38.104,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.549,5900 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 95.115,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.209,10 dolar