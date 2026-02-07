Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 7 Şubat 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (7 Şubat 2026)
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar haftanın son işlem gününün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. Gram altın 6.942 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın 4.953 dolara yükseldi. Küreseldeki olumlu yansımalar ve savaş çanlarının bir süreliğine durması, güçlü ABD verileri değerli metalleri baskı altına alırken hafta sonunun ilk günü ise yüzde 3'e yakın yükseliş görüldü. İşte 7 Şubat 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 7 Şubat 2026 Cumartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, haftanın son işlem gününün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Gram altın sabah saatlerinde 6.942 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın 4.953 dolara yükselerek yaklaşık 3 gündür yaşadığı düşüşü telafi etti. Gram altın 7 bin seviyesine tekrardan yaklaştı.
Güçlenen dolar endeksi, ABD-Çin hattındaki olumlu temaslar, savaş çağrılarının yerini ortak masa toplantıları ve müzakere kararları altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmuş ve kısmi düşüşler yaşanmıştı. Kâr satışları ise düşüşteki en büyük etken olmuştu. Altında bugün Trump'ın vergi kararları sonrası ise toparlanma göründü.
7 Şubat Cumartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 6.942,61 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.911,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 23.821,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 46.617,47 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.496,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 116.543,68 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.953,43 dolar