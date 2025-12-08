Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 8 Aralık 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (8 Aralık 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Altın fiyatları, doların zayıflaması ve yatırımcıların bu hafta Fed’in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle haftaya yükselişle başladı. Peki çeyrek altın fiyatları ne kadar? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 8 Aralık 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 8 Aralık 2025 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Doların zayıflaması ve Fed’in bu hafta faiz indirimine gideceği beklentisi, altın fiyatlarını haftanın ilk gününde yukarı taşıdı.
8 Aralık Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 5.763,12 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.544,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 19.088,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 37.858,23 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.024,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 94.935,90 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.210,17 Dolar