Altında yeni yatırım dalgası: 3 ayda 2025'in tamamını geride bıraktı

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Altın piyasasında fiyatlardaki yükselişin yanı sıra yatırım biçimlerinde de önemli bir değişim yaşanıyor. Fiziksel altını dijital ortamda temsil eden tokenleştirilmiş altına ilgi hızla artıyor.

Tokenleştirilmiş altında işlem hacmi patladı

Energy and Capital'de yer alan verilere göre tokenleştirilmiş altının işlem hacmi 2026'nın ilk üç ayında 90,7 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 2025'in tamamında kaydedilen 84,6 milyar dolarlık işlem hacmini sadece üç ayda geride bıraktı.

Tokenleştirilmiş altının piyasa değeri de aynı dönemde yüzde 30 arttı. Değerlendirmeye göre bu büyüme hızı, aynı dönemde fiziksel altındaki artışın yaklaşık beş katına karşılık geliyor.

Mevcut işlem temposunun yıl boyunca korunması halinde tokenleştirilmiş altındaki toplam işlem hacminin 2026 sonunda 360 milyar doları aşabileceği hesaplanıyor.

Altın 15 haftanın zirvesini gördü

Dijital altına yönelik ilgi hızlanırken fiziksel altın piyasasında da fiyatlar yükselişte. Altının ons fiyatı geçen hafta 4 bin 650 doların üzerine çıkarak son 15 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Ardından gelen geri çekilme ile ons altın 4.442 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Altında aylar süren sert kayıpların ardından gelen bu yükselişin arkasında ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli devlet tahvillerinin geri alımını artırma kararı bulunuyor. Bu gelişmenin ardından dolar üç ayın en düşük seviyesine gerilerken altının yüzde 5 değer kazandı.

Altındaki yükselişe gümüş de eşlik etti. Gümüşün ons fiyatı hazirandan bu yana ilk kez 70 doların üzerine çıktı.