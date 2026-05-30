Altın fiyatları 4.360 dolarda destek buldu ancak yükseliş kırılgan

Altın fiyatları, iki ayın en düşük seviyesinden dönüş yaparak Cuma günü ons başına 4.500 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Sarı metal, bir önceki işlem gününde (Perşembe) 4.360 dolar destek bölgesine kadar gerilemişti.

Değerli metalin toparlanmasının ardında, Washington ile Tahran arasında ateşkesin 60 gün uzatılmasına yönelik geçici bir mutabakata varıldığı haberleri yer alıyor. Bu gelişme, piyasalarda beklenmedik bir güvenli liman paniği yaratmak yerine, ABD Doları'nı zayıflatarak altına destek sağladı.

Altın, Cuma günü psikolojik olarak önemli olan 4.500 dolar seviyesini geri kazandı Doların geri çekilmesi bu hareketi tetikledi. Ancak yükseliş kırılgan görünüyor ve potansiyeli sınırlı kalıyor; çünkü fiyatları iki ayın dibine çeken makro dinamikler hâlâ geçerliliğini koruyor.

Alıcılar, 4.450 dolar seviyelerindeki orta bandı başarıyla savundu. Buna rağmen yükselen Hazine tahvil faizleri, temelde güçlü dolar ve FED'in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı beklentisi, altın yatırımcıları için temkinli olmayı gerektiriyor.

İran ateşkesi altın için çift yönlü etki yaratıyor

Altın piyasasını şu anda şekillendiren temel dinamik, İran ateşkesine dair gelişmelerin iki yönlü doğası olarak beliriyor. Bu gelişme, altını destekleyen en büyük rüzgarı ortadan kaldırırken, aynı anda farklı bir rüzgarı güçlendiriyor.

Altının 2026 yılındaki tüm rallisinin ana makro katalizörü, İran çatışması ve Hürmüz Boğazı tehdidinden kaynaklanan jeopolitik risk primiydi. Yürütülen ateşkes diplomasisi şimdi bu primi kısmen geri alıyor. Bloomberg kaynaklı raporlarda geçici 60 günlük uzatma haberleri gündeme geldiğinde, altının ilk tepkisi satış yönünde oldu ve fiyat 4.360 dolara doğru geriledi.

Ardından mekanizma, döviz kanalı üzerinden tersine döndü. Ateşkes iyimserliği, ABD dolarını gelişmiş ülke para birimleri karşısında zayıflattı. Altın dolar cinsinden fiyatlandığı için değer kaybeden dolar, değerli metali mekanik olarak yukarı taşıdı. Euro/Dolar paritesi de aynı ateşkes haberleriyle 1,1655 seviyesine doğru güçlendi.

Anlaşma hâlâ imzalanmış değil ve tartışmalı konumda. Başkan Trump şartları henüz kabul etmedi. İki taraf, İran'ın nükleer programı ve boğaz gibi kilit konularda anlaşmazlık yaşıyor. Çatışmanın tekrar tırmanma potansiyeli, altının kaybettiği risk priminin tek bir son dakika haberiyle geri gelebileceği anlamına geliyor.

ABD'de Çekirdek enflasyon Mayıs 2023'ten bu yana en hızlı artışı kaydetti

Jeopolitik belirsizliklerle birlikte enflasyon tablosu da altın için daha dayanıklı ve muhtemelen ateşkes haberlerinden daha önemli bir sinyal veriyor. ABD çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyonu, nisan ayında yıllık yüzde 3,3 oranına ulaştı. Bu rakam, Mayıs 2023'ten bu yana görülen en hızlı artış oldu ve fiyat baskılarının sadece kalıcı olmadığını, aynı zamanda aktif olarak yeniden hızlandığını doğruluyor.

Altın için kalıcı enflasyon, temel bir destek unsuru. Metal yüzyıllardır, itibari paraların değer kaybettiği ortamlarda satın alma gücünü koruyan bir değer saklama aracı işlevi gördü. Çekirdek enflasyondaki çok yıllı zirve de bu tezi güçlendiriyor.

Sorun şu ki, yüksek enflasyon altın için iki farklı yönde etki yaratıyor. Bir yandan uzun vadeli değer saklama argümanını güçlendirirken, diğer yandan şahin bir merkez bankasının nominal faizleri yüksek tutmasına olanak tanıyor. Bu da faiz getirisi olmayan bir varlığı elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor.

Altının mevcut yapısında kendi kendini besleyen bir döngü bulunuyor. Çatışmanın çözülmesi petrol fiyatlarını düşürür, enflasyonu soğutur ve altının hem güvenli liman hem de enflasyondan korunma aracı olarak çekiciliğini aynı anda azaltır. Gerilimin yeniden tırmanması ise petrolü yükseltir, enflasyonu körükler ve her iki çekiciliği de yeniden canlandırır.

Yeni FED Başkanı Warsh altının fırsat maliyetini artırıyor

Altının toparlanmasını en doğrudan sınırlayan faktör, Kevin Warsh'ın yeni liderliğindeki FED'in değişen duruşu. Piyasa bu duruşu kararlı bir şekilde şahin olarak yorumluyor ve ABD faizlerinin bu yıl daha yüksek kalacağı ya da yükseleceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor.

FED politikası ile altın fiyatlaması arasındaki mekanik ilişki, fırsat maliyeti kanalı üzerinden işliyor. Paranın maliyeti yüksek olduğunda ve Hazine tahvilleri cazip reel ve nominal getiriler sunduğunda, altın tutmanın göreceli cazibesi azalıyor.

Çekirdek KTH enflasyonu yüzde 3,3 seviyesindeyken ve itibarını enflasyonla mücadeleye adamış bir FED başkanı varken, tahvil piyasası uzun vadeli faizleri yukarı çekti. Yüksek getiriler ve güçlü dolar kombinasyonu, altının güvenli liman talebini sınırlayan ve onu iki ayın en düşük seviyesine çeken birincil güç oldu.

Dolar altın için belirleyici değişken konumunda

Altın dolar cinsinden fiyatlandığı için dolar paritesinin yörüngesi en önemli kısa vadeli değişken haline geldi. Doların kendisi de altının kararsızlığını yansıtan iki yönlü bir çekişme içinde bulunuyor.

İran ateşkes iyimserliği, küresel risk iştahını artırarak ve çatışma sırasında doları güçlendiren güvenli liman talebini azaltarak doları zayıflattı. Dolardaki bu geri çekilme, altının 4.500 dolara doğru yükselişinin doğrudan nedeni oldu.

Ancak 2023'ten bu yana en hızlı enflasyon artışıyla güçlenen şahin FED beklentileri, aynı anda dolar için temel bir destek olarak etki ediyor. Bu durum, faiz getirisi olmayan altının yukarı yönlü potansiyelini sınırlıyor. Dolar bu nedenle, risk iştahı kaynaklı aşağı yönlü baskı ile faiz farkı kaynaklı yukarı yönlü baskı arasında sıkışmış durumda.

Teknik yapı hâlâ savunmada, 21-50-100 günlük hareketli ortalamalar fiyatın üzerinde

Grafikler, Cuma günkü sıçramaya rağmen altının teknik yapısının savunmada kaldığını teyit ediyor. Değerli metal; 21 günlük, 50 günlük ve 100 günlük Basit Hareketli Ortalamalarının (BHO) altında işlem görüyor. Bu konfigürasyon, yukarı yönlü hareketlerin daha geniş bir yükseliş trendi başlamadan önce satış baskısıyla karşılaşma olasılığına işaret ediyor.

21 günlük Basit Hareketli Ortalama, 100 günlük Basit Hareketli Ortalamanın altına inerek düşüş sinyali veriyor. Teknik analistlerin trend değişimi için izlediği "düşüş kesişimi" (ölüm kesişimi) tam olarak budur. 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (GGE) ise nötr çizginin altında, 40'lı seviyelerin üst kısımlarında dalgalanarak düşüş momentumuna işaret ediyor.

Fiyat, düşüş boşluklarını doldurdu ve dar bantlarda konsolide oluyor. Fiyat marjları aktif olsa da yönsüz bir katılımı yansıtıyor. Altın, hareketli ortalamalar kümesinin ve özellikle 4.450 dolar seviyesindeki orta bandın üzerine çıkıp tutunmadığı sürece, kısa vadeli görünümü pozitife çeviremez.

Kritik seviye haritası: 4.360 dolar desteğinden 5.000 dolar direncine

Düşüş tarafında kritik destek, Perşembe günü iki ayın en düşük seviyesini işaretleyen ve alıcıların agresif bir şekilde savunduğu 4.360 dolar bölgesi. Bu seviyenin altında gerçekleşecek günlük bir kapanış, düşüş yönlü teknik yapıyı teyit eder ve daha derin destek noktalarına giden yolu açar. 4.450 ila 4.500 dolar bandı, metalin sıçramadan önce test ettiği önceki kısa vadeli destek alanıydı.

Mevcut seviyelerin altında en önemli yapısal destek 4.000 dolara daha yakın konumlanıyor. Bu seviye grafik formasyonlarına değil, temel bir destek sağlayan merkez bankalarının kesintisiz talebine dayanıyor.

Yukarı tarafta ilk engel, metalin tutunmaya çalıştığı 4.500 dolar seviyesi. Ardından hareketli ortalamalar kümesinin ve önceki direncin birleştiği 4.450-4.500 dolar orta bandı geliyor. Daha sonra 5.000 dolardaki çok daha büyük psikolojik ve teknik engel bulunuyor. Bazı analistler, altının bir sonraki büyük yukarı yönlü trendi teyit etmesi için 5.000 doları kararlılıkla kırması gerektiğini savunuyor.

Bir aylık işlem aralığı beklentileri yaklaşık 4.380 ila 5.100 dolar arasında şekilleniyor. Bu aralık, yeni test edilen iki ayın en düşük seviyesi ile doların zayıflaması ve yapısal talebin yeniden devreye girmesi durumundaki yukarı yönlü potansiyeli kapsıyor. Mevcut piyasa koşullarının sınırları olarak 4.360 dolar ve 5.000 doları almak, 4.450-4.500 orta bandını ise bir sonraki hareketin tabanı mı yoksa tavanı mı olacağını belirleyen kritik seviye (pivot) olarak görmek en net yaklaşım olarak öne çıkıyor.